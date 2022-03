De Vrij altro assente oggi, l’olandese mette nel mirino un big match

Stefan de Vrij, come Marcelo Brozovic (vedi articolo), oggi pomeriggio era assente alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Contro la Fiorentina l’olandese non sarà a disposizione di Simone Inzaghi

IL RECUPERO – Stefan de Vrij anche contro la Fiorentina non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. L’olandese aveva già saltato la sfida di domenica sera contro il Torino a causa di un problema fisico. Per lo stesso motivo oggi non ha svolto l’allenamento pomeridiano con il resto del gruppo. Il calciatore continuerà a lavorare a parte per provare ad essere a disposizione della squadra dopo la sosta, quando i nerazzurri saranno impegnati contro la Juventus.