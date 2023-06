De Vecchi: «Torino può essere la giusta dimensione per Bellanova»

Walter De Vecchi, ex calciatore e anche ex allenatore di Raoul Bellanova ai tempi delle giovanili, ha parlato proprio di lui. E di quello che sembra essere il sempre più vicino trasferimento al Torino. Le sue parole a SportItalia.com.

GIUSTA DIMENSIONE − Walter De Vecchi, che ha avuto modo di allenare Raoul Bellanova ai tempi degli Allievi dell’Under 16 del Milan, ha parlato così di lui. Il terzino sembra essere sempre più lontano dall’Inter (vedi QUI) e l’ex giocatore ha perciò dichiarato: «All’Inter è stata una annata di esperienza per Roul Bellanova. Ha avuto spazi ridotti. Ma quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare abbastanza pronto. Ha comunque giocato al fianco di diversi campioni. E in una squadra che ha disputato tre finali vincendone due. Senza dubbio giocare contro il Manchester City è stata una grande opportunità per lui. Una nota di merito. Trasferimento nel club granata? Credo che il Torino, che ambisce a stare sempre dalla parte sinistra della classifica, sarebbe per Raoul la giusta dimensione per fare esperienza e acquisire quell’ulteriore maturità di cui ha bisogno. Parliamo di un ragazzo del 2000, è il momento di iniziare ad affermarsi».

Fonte: SportItalia.com – Raffaele Campo