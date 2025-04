De Silvestri avvisa: «Se il Bologna sta bene può preoccupare tutti»

De Silvestri avvisa l’Inter, prossima avversaria dell’Inter, e anche le altre rivali da qui a fine campionato del Bologna. Il difensore ha parlato in questo modo.

GRUPPO SANO – Il Bologna, dopo sette risultati utili consecutivi, ha ritrovato il sapore della sconfitta e lo ha ritrovato a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo le parole su DAZN di Vincenzo Italiano, in conferenza stampa ha raggiunto i colleghi Lorenzo De Silvestri. Il veterano difensore romano, soprannominato “Il Sindaco” a Bologna, ha parlato in questo modo: «È una sconfitta e non fa piacere ma le sconfitte ti danno materiale per lavorare. Il gruppo è sano, l’ambiente deve capire che il gruppo dà sempre il massimo e vogliamo stare lì per mettere il Bologna tra le big di questo campionato. Quando stiamo bene e in forma abbiamo dimostrato di dare preoccupazioni a tutti. Mi preoccupa quello di non avere tutti al mille per cento, perché bisogna avere tutti in forma e tutti ben focalizzati su quello che vogliamo fare. Spero che ci sia freschezza sia aerobica che mentale, perché così ce la potremmo giocare». Nel prossimo turno, il Bologna ospiterà l’Inter al Renato Dall’Ara proprio nel giorno di Pasqua, il 20 aprile. Un match fondamentale, forse il più complicato per la Beneamata da qui a fine campionato.