De Siervo: «VAR centralizzato solo una delle trasformazioni in Serie A»

La Serie A, nel sabato appena concluso, ha sperimentato la sala VAR centralizzata in occasione dell’amichevole Atalanta-Pordenone (vedi articolo). L’Amministratore Delegato di Lega, Luigi De Siervo, commenta la novità.



SI CAMBIA – Nonostante al nuovo responsabile della CAN, Gianluca Rocchi, sembri piacere poco (vedi articolo) il VAR va avanti eccome. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, parla del test fatto in giornata: «Il servizio di VAR centralizzato da remoto presso il Centro di Produzione di Lissone rappresenta uno dei vari servizi rientranti nella trasformazione della Lega Serie A in una Media Company. Il potenziamento del prodotto televisivo passa attraverso la disintermediazione della filiera e la razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali, migliorando il trasporto in fibra ottica dagli stadi di ben 12 segnali in 1080p o in UHD. Il centro di Produzione della Lega Serie A consentirà di realizzare centralmente highlights e nuovi prodotti editoriali customizzabili, tramite un nuovo archivio ad alta velocità, sino ad arrivare, attraverso un proprio replay center, finanche alla produzione in remoto delle partite».