De Siervo: «Spettacolo Juventus-Inter, novità importanti dalla tecnologia!»

De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, parla di Juventus-Inter, trasmessa in oltre 170 paesi in tutto il mondo (vedi articolo).

LA TECNOLOGIA – Luigi De Siervo parla della tecnologia in vista di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia trasmessa da oltre 170 paesi: «Dopo la prima trasmissione di una partita di calcio nel Metaverso in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa alziamo ulteriormente il livello e portiamo sul campo importanti novità tecnologiche per offrire uno spettacolo sempre più entusiasmante per i tifosi. Sperimentazione e innovazione tecnologica sono le parole chiave del nuovo modo in cui vogliamo raccontare i nostri eventi, con una produzione che si avvicina sempre più ai prodotti cinematografici. Nuove modalità e linguaggi per rendere il prodotto sempre più spettacolare».