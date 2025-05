De Siervo: «Spareggio a Milano? Non si esclude nulla, ci sono regole»

De Siervo parla dell’eventuale spareggio tra Inter e Napoli che dovrebbe disputarsi a San Siro. L’AD della Lega Serie A spiega la situazione.

STAGIONE FENOMENALE – L’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato così del finale di stagione, facendo i complimenti a tutte le squadre per il grande campionato: «Siamo a 180 minuti dalla fine di una stagione fenomenale, tutto ancora in bilico. Possibilità remota, ma verrebbe programmata. Facciamo in bocca al lupo e i complimenti ai ragazzi, che ci hanno regalato una stagione unica».

LOCATION SPAREGGIO – Poi De Siervo ha risposto anche alla domanda sullo stadio che ospiterebbe l’eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli. L’AD della Lega Serie A non esclude San Siro, che anzi, è l’ipotesi probabile visto che l’Inter avrebbe una differenza reti migliore del Napoli. Le sue parole: «Si esclude Milano? Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole scritte e quindi cercheremo di rispettarle, tenendo in considerazione anche le tematiche di ordine pubblico. Evidentemente un’ipotesi, successa una volta in oltre 100 anni, come questa presuppone delle riflessioni di carattere operativo che verranno fatte, io credo, lunedì mattina». L’ipotesi spareggio ci sarà solo nel caso in cui Inter e Napoli arrivassero con gli stessi punti in classifica.