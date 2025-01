De Siervo soddisfatto: «Compattezza mai vista prima in Serie A!»

Luigi De Siervo, confermato nel ruolo di Amministratore Delegato della Serie A, ha espresso la sua soddisfazione per la convergenza raggiunta dalle società italiane nel contesto dell’Assemblea della Lega di A.

IL PUNTO – Luigi De Siervo si è visto attribuire nuovamente l’incarico di AD della Serie A dopo il voto di oggi, 10 gennaio, dell’Assemblea di Lega. Il manager italiano non ha nascosto il suo entusiasmo, dovuto sia alla propria conferma che al clima respiratosi nella giornata odierna in Lega. Queste le sue parole riportate da TMW: «Sono soddisfatto, ho visto una compattezza mai sperimentata da quando frequento questa Lega. Credo sia il frutto di un lavoro duro, fatto insieme ai miei colleghi. Si tratta del riconoscimento della direzione intrapresa e della consistenza del lavoro svolto. A mio avviso, è un segnale della trasformazione fisiologica del cambio italiano, che passa attraverso un cambio di proprietà sempre più ricorrenti».

De Siervo e l’auspicio per il futuro della Lega Serie A

LO SCENARIO – De Siervo, sulla base di queste premesse, ha espresso le sue speranze per il futuro del calcio italiano: «Porterò questa compattezza a degli obiettivi più ambiziosi, ritenendo che ci siano le basi per poter fare benissimo nei prossimi quattro anni (in Lega Serie A, ndr.)».