De Siervo: “Serie A, per finire stagione attenersi a protocollo. Il Parma…”

de siervo

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a proposito dell’emergenza Coronavirus che ha colpito molte squadre di Serie A. Secondo l’AD è fondamentale seguire il protocollo stilato dalle autorità. Un plauso, infine, alla gestione dei positivi da parte del Parma (qui i dettagli)

PROTOCOLLO – Queste le parole di Luigi De Siervo: «La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al Protocollo. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i complimenti alla Società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi covid all’interno del gruppo squadra. L’Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto del Protocollo e quanto deciso è l’unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio italiano».