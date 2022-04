De Siervo: «Serie A moderna, noi i primi col Metaverso. MENA strategica»

L’Amministratore Delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato in merito al progetto Metaverso promosso dalla Serie A (vedi articolo). L’area MENA come area strategica

METAVERSO − De Siervo sulla nuova frontiera digitale: «Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie A. Middle East e Nord Africa (MENA) rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo TIM e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo».