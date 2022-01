De Siervo: «Serie A, domani dal CTS regole certe. Supercoppa Italiana, un record»

De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, è intervenuto in collegamento durante la presentazione dell’album Calciatori Panini per fare un annuncio: domani il CTS ratificherà le nuove norme sulla gestione dei casi di COVID-19 nel calcio, per evitare rinvii e stop del campionato. Poi parla della Supercoppa Italiana di ieri, Inter-Juventus.

L’ANNUNCIO – Ieri è uscita la nuova versione aggiornata del protocollo (vedi articolo). Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, aggiunge: «Domani dal CTS avremo un sistema di regole certe per concludere il campionato. Anche perché nel calendario non ci sono date certe per recuperare. Abbiamo forzato la politica, finalmente, a darci delle regole per non far sì che sia l’ASL a decidere se una squadra può giocare. La finale di Supercoppa Italiana ha battuto un altro record: il 33% di audience. Abbiamo anche messo in campo delle nuove telecamere, per dare uno spettacolo anche a chi a casa deve seguire l’evento».