De Siervo: «Serie A, continua la battaglia contro la pirateria!»

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l’iniziativa proposta per combattere la pirateria nelle prime due giornate di campionato. Anni decisivi per il futuro del calcio.

LOTTA – La battaglia all’illegalità continua per la Lega Serie A, Luigi De Siervo ne parla in questo modo: «Per la quinta stagione consecutiva promuoveremo su tutti i campi la nostra campagna contro la pirateria audiovisiva, una piaga gestita dalla criminalità organizzata che ogni anno causa oltre 300milioni di euro di danni ai Club, al calcio italiano, agli operatori televisivi e a tutti coloro che lavorano nel settore. Ma non solo: i pirati derubano i loro stessi clienti di dati, foto, video e soprattutto uccidono le passioni, danneggiando il tifoso vero, quello che paga regolarmente un abbonamento per seguire la propria squadra del cuore. Stiamo combattendo una battaglia cruciale per l’esistenza del sistema calcio e dell’intero settore audiovisivo italiano, per questo abbiamo bisogno del supporto di tutti i veri appassionati, dei giornalisti e delle Autorità sportive, politiche e di garanzia per fermare un fenomeno che UCCIDE IL CALCIO. #STOPIRACY»