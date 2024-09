De Siervo: «Premio a Thuram? L’ultimo 5 anni fa! Grande crescita»

Thuram ha vinto il premio come miglior giocatore del mese di agosto in Serie A. L’AD De Siervo commenta così la vittoria.

CRESCITA – Thuram si è aggiudicato il premio come miglior giocatore del mese di agosto in Serie A. L’AD della Lega Luigi De Siervo lo elogia in questo modo: «Alla sua seconda stagione in Serie A Marcus Thuram si conferma fin dall`avvio tra i grandi protagonisti del Campionato. Oltre alle grandi capacità atletiche e la forza fisica che l’hanno sempre contraddistinto, il talento francese è maturato tatticamente ed è cresciuto in termini di concretezza e fiuto del gol, completando la sua evoluzione in attaccante completo, capace di aiutare la propria squadra nella corsa per il titolo con 4 gol in 3 partite. Con il successo di Thuram, un calciatore francese torna ad aggiudicarsi l’EA SPORTS FC Player Of The Month a cinque anni di distanza da Frank Ribery, ultimo a riuscirci, nel settembre 2019».