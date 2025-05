De Siervo: «Inter, vittoria sarebbe fondamentale! Abbiamo bisogno di questa vetrina»

Intervenuto su Rai GR Parlamento, l’ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche dell’Inter che porterà il calcio italiano sul palcoscenico della prossima finale di Champions League.

VETRINA – L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è stato ospite della trasmissione ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sull’Inter che sabato sarà impegnata nella finale di Champions League contro il Psg. Queste le sue parole: «La vittoria della Champions League da parte dell`Inter sarebbe fondamentale, le altre Leghe europee concorrenti hanno un palmares negli ultimi dodici anni superiore al nostro e nel contesto del nuovo pubblico sono gli ultimi quindici anni a creare il mercato. Abbiamo bisogno di quel tipo di vetrina, facciamo i complimenti a Marotta, all`attuale proprietà e a Inzaghi. Ci auguriamo un lieto fine per il calcio italiano e ci auguriamo che tutti i tifosi italiani possano tifare per l`Inter. Abbiamo bisogno di una vittoria come questa, siamo tornati in vetta in Europa e dobbiamo continuare a spingere».