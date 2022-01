De Siervo: «Derby di Milano, San Siro al 50%. Si spera presto al 100%»

Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, in collegamento su GR Parlamento, ha dato notizia del 50% di pubblico a San Siro in vista del Derby tra Inter e Milan. Il dirigente si auspica ad una capienza massima nel più breve tempo possibile

AIUTO − Per De Siervo, gli stessi tesserati devono aiutare i club: «Mi aspetto che l’Assocalciatori e i singoli giocatori, gli allenatori e gli agenti possano fare un gesto concreto, mi riferisco ai calciatori che guadagnano molto. Ci aspettiamo che anche loro riescano a concedere alle società uno sconto di almeno una mensilità nei confronti dei club perché questo è un momento catartico e serve un gesto concreto. L’arrivo di tante proprietà internazionali sta cambiando quello che è il calcio in cui siamo cresciuti».

CAPIENZA − De Siervo sulla capacità degli stadi: «Quanti spettatori ci saranno per il derby di Milano? Dalle informazioni che abbiamo almeno il 50% della capienza ed è il minimo sindacale. Il derby alla ripartenza sarà un grande evento, avremo un terreno di gioco perfetto almeno la metà dello stadio pieno. Speriamo di poter raggiungere presto il 100% della capienza degli impianti grazie al grande lavoro che sta facendo il sottosegretario Vezzali. Dobbiamo tornare a un livello di normalità e riportare il pubblico negli stadi. Perché anche quando torneranno le coppe europee sarebbe un danno enorme per i nostri club giocare all’estero con il pubblico avversario e in casa senza tifosi, perderemmo in parte il fattore campo».

Fonte: Sport Mediaset