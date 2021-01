De Santis sicuro: “Papu Gomez porta l’Inter allo scudetto! Se Eriksen…”

Lorenzo De Santis

De Santis – procuratore sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, dà un consiglio di mercato all’Inter. L’avvicendamento invernale tra Eriksen e Papu Gomez può valere lo scudetto a fine stagione

COLPO DA SCUDETTO – Per Lorenzo De Santis esiste solo un’operazione (collegata) da chiudere a gennaio: «L’Inter dovrebbe riuscire a liberarsi dell’ingaggio di Christian Eriksen, anche cedendolo in prestito, per prendere Alejandro “Papu” Gomez. Tra tutte le pretendenti, l’Inter è quella che ne ha più bisogno. Contro la Roma nella ripresa è uscito Lautaro Martinez, sostituito da Ivan Perisic, che non è in grado di tenere alta la squadra giocando in attacco. Grazie alla sua voglia di rivalsa, Papu Gomez potrebbe essere il giocatore in grado di accompagnare l’Inter allo scudetto». Questo il consiglio di De Santis all’Inter per rinforzarsi in questa finestra di mercato.