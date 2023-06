De Santis: «Inter vantaggio su Frattesi: firma anche a stretto giro»

L’Inter sta lavorando sul mercato, specialmente per l’operazione che può portare Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Operazione che può aprire poi la strada all’accordo per Davide Frattesi. Ne ha parlato Lorenzo De Santis a SportItalia.com.

STRETTO GIRO − L’esperto di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato così dell’Inter e delle possibili operazioni nerazzurre a SportItalia.com: «La vendita di Marcelo Brozovic (vedi QUI) sarebbe una bella mano per l’Inter anche dal punto di vista del bilancio. E per arrivare a quel Davide Frattesi per il quale il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro. Quest’ultimo darebbe quindi una soluzione in più all’Inter come mezzala. Il giocatore è cresciuto in maniera esponenziale quest’anno e sta diventando sempre di più un punto di riferimento anche in Nazionale. Sarebbe sicuramente una pedina molto importante nello scacchiere di Inzaghi. Su di lui ci sono anche la Juventus e la Roma, ma i nerazzurri hanno acquisito un vantaggio tale che, riuscendo a rispettare i tempi, potrebbe farlo firmare anche già a stretto giro di posta».

Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar