De Santis: “Inter, operazione Young furba. Lazaro non ha reso. Vidal…”

Condividi questo articolo

L’Inter è attiva sul mercato. Antonio Conte ha richiesto alla dirigenza nerazzurra un esterno ed un centrocampista per rinforzare la rosa. Lorenzo De Santis, procuratore, sulle frequenze di “Radio Sportiva” parla del mercato dei nerazzurri, tra Young e Vidal. Una battuta su anche su Valentino Lazaro.

USATO SICURO – L’Inter cerca giocatori già pronti sul mercato. Ne è convinto Lorenzo De Santis, che ritiene che l’investimento effettuato in estate per Lazaro non abbia dato i suoi frutti. Una battuta inoltre sulla situazione di Arturo Vidal: «Mercato Inter? Cerca l’usato sicuro, perché i tanti soldi investiti per Lazaro non hanno fruttato e Conte ha qualche difficoltà sugli esterni. L’operazione Young è “furba”, potrebbe portare esperienza e qualità ed è in scadenza. Vidal? Piaceva all’Inter già in estate. La volontà di Conte è ferrea per portarlo alla sua corte, sarebbe il centrocampista che segna che finora è mancato».