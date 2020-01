De Santis: “Inter, ecco il tuo centrocampo più forte con Eriksen! Chiesa…”

De Santis – procuratore sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta l’acquisto di Eriksen da parte dell’Inter e l’eventuale arrivo di Chiesa in estate. La questione tattica al centro del pensiero

CENTROCAMPO TOP – Forse dimentica qualcuno (Marcelo Brozovic, ndr), ma Lorenzo De Santis esalta non poco la linea mediana nerazzurra: «L’Inter ha fatto un grandissimo colpo con Christian Eriksen, che ci farà divertire tantissimo in Italia. Eriksen all’Inter, con Nicolò Barella e Stefano Sensi, forma il centrocampo più forte della Serie A. Al momento l’Inter è un po’ corta in attacco, soprattutto ora che è squalificato Lautaro Martinez in campionato e si sta pensando di far giocare Alexis Sanchez. Federico Chiesa in estate? Con Chiesa largo il modulo può essere un 3-4-3 in cui Lautaro Martinez viene a giocare un po’ dentro, dietro a Romelu Lukaku centravanti. Ma Chiesa è più attaccante da 3-5-2 e spendere tanti soldi per farlo giocare in un modulo non suo è un bel rischio…». Questo il commento di De Santis dopo l’ultima anticipazione di mercato (vedi articolo).