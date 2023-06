De Santis: «Frattesi pedina giusta per l’Inter. Brozovic? Ballano…»

Inter attiva sul mercato sia sul fronte arrivi che su quello partenze. Frattesi e Brozovic i principali argomenti sul taccuino dell’operatore di mercato, De Santis. Le sue parole a Sportitalia.com

DISTANZA MINIMA − Lorenzo De Santis sull’operazione Brozovic-Al-Nassr: «Per Brozovic manca ancora l’accordo sul prezzo: l’offerta è di 18 milioni per il cartellino, i nerazzurri vorrebbero arrivare ad almeno quattro o cinque milioni in più. Sarebbe una bella mano per l’Inter anche dal punto di vista del bilancio e per arrivare a quel Davide Frattesi per il quale il Sassuolo chiede almeno 30 milioni».

VANTAGGIO − Poi De Santis si esprime su Frattesi: «Darebbe una soluzione in più all’Inter come mezzala. Il giocatore è cresciuto in maniera esponenziale quest’anno e sta diventando sempre di più un punto di riferimento anche in Nazionale. Sarebbe sicuramente una pedina molto importante nello scacchiere di Inzaghi. Su di lui ci sono anche la Juventus e la Roma, ma i nerazzurri hanno acquisito un vantaggio tale che, riuscendo a rispettare i tempi, potrebbe farlo firmare già a stretto giro di posta».