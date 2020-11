De Santis: “Conte prigioniero di se stesso. Inter, ora impegno gravoso”

Lorenzo De Santis

L’agente Lorenzo De Santis è ospite di “Sportitalia Mercato”. La sua analisi sulle difficoltà dell’Inter va inevitabilmente su Conte, definendo il tecnico in confusione per quanto fatto vedere in questi primi due mesi di stagione.

IN TILT – Lorenzo De Santis trova il responsabile delle difficoltà dell’Inter: «Antonio Conte appare prigioniero di se stesso, dei suoi uomini e delle sue idee. Ha chiesto e ottenuto quello che ha voluto in campagna acquisti: doveva essere l’antagonista della Juventus, è quarto in un girone dove addirittura lo Shakhtar Donetsk è avanti. Sembra in confusione e non capiamo, o comunque non è facile capire, come ripartire. Ora c’è il Sassuolo, quindi un impegno molto gravoso».