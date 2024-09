De Rossi mette in guardia la Roma: «Genoa? Fermata l’Inter, tosto»

De Rossi e la Roma, domani alle 12.30, sfideranno il Genoa a Marassi. In conferenza, DDR ha ricordato il pari tra Grifone e Inter alla prima giornata.

ORGANIZZATA – In conferenza stampa, Daniele De Rossi ha parlato del Genoa, prossimo avversario della Roma in campionato. Il tecnico mette in guarda i suoi: «Ci stiamo preparando a quello che è il Genoa quando affronta una grande squadra. In base alle richieste di Gila negli ultimi anni e a quello che ha fatto vedere negli ultimi anni: una squadra tosta, una squadra ordinata. Lo abbiamo visto anche in casa contro l’Inter, è stata capace di metterla in difficoltà, al di là abbia pareggiato su rigore. Ha una squadra forte, ha perso dei pezzi importanti, ma ne ha altri di qualità come Messias, Malinovsky, Vitinha, Pinamonti».

De Rossi ritorna ancora sulla sfida pareggiata dall’Inter col Genoa

SQUADRA NON DA POSSESSO – De Rossi si è poi focalizzato su un fondamentale, non proprio ad appannaggio della squadra di Gilardino: «Per quanto riguarda il possesso palla, sappiamo che il Genoa non è una squadra ossessionata dal possesso palla, così come non lo siamo noi. Con l’Inter ha pareggiato all’ultimo: l’Inter aveva dominato tenendo abbastanza la palla. Ogni squadra deve preparare la partita su quello che pensa che sia utile da fare in quella circostanza».