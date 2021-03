De Rosa sulle parole di Moratti: Â«Non esiste piÃ¹ il presidente papÃ !Â»

De Rosa sulle parole di Moratti: «Non esiste più il presidente papà!»

Geri De Rosa

L’Inter vola in campionato dopo i tre punti contro l’Atalanta, che rinsaldano il primo posto in classifica. Geri De Rosa – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – commenta le parole di Moratti, che ha “accusato” Suning di aver lasciato solo Conte (vedi articolo)

TEMPI DIVERSI – L’Inter vola in campionato nonostante i problemi societari. Geri De Rosa, dopo le parole di Massimo Moratti su Suning, spiega perché non si può più ragionare così: «I tempi sono cambiati, ci sono grandi imprese straniere che investono nel calcio. La proprietà del club non ha più la figura del presidente papà com’eravamo abituati a vedere. La distanza è quella, ma anche non cedere a tutte le richiese dell’allenatore, come ha fatto l’Inter, non per mancanza di volontà ma per mancanza di fondi. Viviamo un momento di difficoltà, quindi o c’è il mecenate con una grande passione che spende soldi solo per quello oppure bisogna accettare questa situazione. Antonio Conte è stato bravissimo a trasformare questa difficoltà in un pregio, ha utilizzato Christian Eriksen e Ivan Perisic in modo completamente diverso e secondo me in questo è stato bravissimo».