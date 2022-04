De Rosa: «Scudetto Juventus sarebbe impresa! Dubbi Inter: ecco perché»

La sfida tra Juventus e Inter in programma domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium è importante per entrambe le squadre. I nerazzurri per poter ancora ambire allo scudetto possono solo vincere mentre i bianconeri vincendo supererebbero proprio la squadra di Inzaghi in classifica. Secondo Geri De Rosa, intervenuto a Sky Sport, la squadra di Allegri parte favorita

SPARTIACQUE – La sfida tra Juventus ed Inter di domenica 3 aprile è pesante a livello di classifica, morale e obiettivi stagionali. Secondo Geri De Rosa, la squadra di Massimiliano Allegri può ambire allo scudetto: «Juventus-Inter è uno spartiacque per entrambe. L’Inter per far vedere che il momento di crisi è passato e per spazzare via incertezze e dubbi, che sono dovuti in parte sia a Inzaghi che ai giocatori. La Juventus per completare un periodo positivo. Se a tutti gli effetti l’Inter si può considerare in lotta per lo scudetto, non vedo perché non lo si possa dire anche per la Juventus. Guardando quella che è stata la stagione sarebbe un’impresa straordinaria per i bianconeri».

FAVORITI – De Rosa prosegue parlando di Juventus favorita per quanto fatto vedere fino alla sosta: «Le giornate successive alla pausa sono sempre strane quindi può succede di tutto. Per quanto è successo prima sicuramente la Juventus è favorita mentre l’Inter ha giocatori fisiologicamente giù di forma, come per esempio Barella. Brozovic anche prima di restare fuori non garantiva la stessa mobilità o lo stesso Perisic, solitamente devastante sulla fascia sinistra. E chissà se qualcuno ha trovato entusiasmo in Nazionale. A bocce ferme la Juventus parte favorita ed è in ascesa mentre l’Inter è una squadra in discesa».