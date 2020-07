De Rosa: “Sanchez attaccante piÃ¹ in forma dell’Inter. Sfida con la Roma…”

De Rosa: “Sanchez attaccante più in forma dell’Inter....

Geri De Rosa, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione “Pomeriggio Summertime” ha parlato dell’Inter e di Alexis Sanchez, attaccante nerazzurro che, nelle ultime partite, è risultato spesso decisivo

IN FORMA – Queste le parole di Geri De Rosa: «Sanchez? Quando sta bene si fonde bene con chiunque. Era apparso già alla ripresa che il cileno fosse il più in forma del parco attaccanti dell’Inter. Anche di Lukaku, secondo me. Se ne è reso conto anche Conte, che infatti lo sta impiegando spesso. Se il cileno è quello di Udinese e Barcellona è un calciatore che può fare la differenza e la sta facendo, considerando che i nerazzurri hanno avuto poco dai due attaccanti che l’hanno tenuta a galla fino a febbraio. Credo che l’Inter, a fine stagione, avrà qualche rimpianto. I punti persi sono tanti, e questo weekend deciderà tutto. Le ultime speranze si giocano con la Roma».