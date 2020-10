De Rosa: “Perisic una casualità. Kolarov centrale? Difficoltà in quel ruolo”

Geri De Rosa

Perisic e Kolarov due jolly per l’Inter, che Antonio Conte è stato costretto ad utilizzare sin da subito nonostante qualche difficoltà iniziale. Di loro due ne ha parlato Geri De Rorsa, commentatore e opinionista di “Sky Sport 24”.

QUALCHE DIFFICOLTÀ – Perisic e Aleksandar Kolarov non sono partiti bene quest’anno, utilizzati sin da subito da Antonio Conte per qualche assenza di troppo dovuta anche al Coronavirus. Di loro due ha parlato il commentatore Geri De Rosa: «Perisic si è ritrovato all’Inter perché è di sua proprietà ma non è che facesse parte del progetto sin dall’inizio. Kolarov è stato voluto a tutti i costi per giocare difensore centrale, c’era qualche perplessità così come per Milan Skriniar: questa è una difesa dove i giocatori fanno molta fatica a trovarsi. C’è da dire che Kolarov è stato utilizzato viste le tante assenze però le difficoltà dell’Inter spesso sono arrivate da quella fascia».