De Rosa: “Inter seconda? Conte potrÃ  vendere la sua stagione”

De Rosa: “Inter seconda? Conte potrà vendere la sua stagione”

Geri De Rosa, giornalista sportivo ospite in studio oggi per “Summertime” su Sky Sport, ha parlato del campionato dell’Inter sotto la guida di Antonio Conte che si avvia alla conclusione con la sfida di domani contro l’Atalanta

POSSIBILE SECONDO POSTO POI EUROPA LEAGUE – L’Inter potrebbe concludere questo campionato al secondo posto, poi potrà dedicarsi all’Europa Leauge: «Io sono sempre dell’idea che la squadra che arriva con ritmo partita è avvantaggiata rispetto a una che non gioca da un po’. Le risorse sono al minimo ed è inevitabile, ma credo che l’Inter abbia una rosa sufficiente per arrivare ben preparata anche se contro l’Atalanta dovessero giocare i migliori. Il secondo posto + importante, Conte ci tiene perché così potrà vendere la sua come una delle migliori degli ultimi anni. Potrebbe costruire tanti castelli su questa classifica, ci sono tanti motivi per cui l’Inter vuole arrivare seconda».