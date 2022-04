De Rosa: «Inter-Roma? Mourinho vuole vedere una cosa! Le milanesi…»

Inter e Milan riprenderanno la loro corsa scudetto contro Roma e Lazio. Secondo Geri De Rosa sarà un weekend quasi determinante in ottica scudetto. Poi un commento sul ritorno di Mourinho a San Siro. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

WEEKEND DETERMINANTE – L’Inter e il Milan rincorrono lo scudetto con il Napoli un pochino più staccato e una Juventus che sembra aver abbandonato l’idea. Geri De Rosa ai microfoni di Sky Sport è convinto che in qualche modo Massimiliano Allegri sia interessato a Inter-Roma: «È vero che ha viaggiato a un ritmo scudetto e un’eventuale vittoria con l’Inter avrebbe dato modo alla Juventus di giocarsela. Secondo me vale sempre il discorso che manca pochissimo alla fine, sicuramente Allegri sarà interessato a Inter-Roma. Non dico che sarà un weekend determinante ma le milanesi hanno l’avversario più difficile da qui alla fine del campionato. Poi la storia ci ha insegnato che l’avversario meno difficile può complicarti la vita allo stesso modo. Però se le milanesi passano indenni da questo weekend diventa complicato per quelle dietro».

SOLIDO – De Rosa dice la sua sull’emozione di José Mourinho che incontra l’Inter per la seconda volta in stagione nel suo ex stadio: «Mourinho mi sembra che sia un personaggio talmente forte e solido da poter superare questo, certamente proverà grande emozione però la gestione della partita non mancherà, senza alcuna voglia di dimostrare qualcosa perché ha dimostrato già tutto a Milano. La Roma è in grandissima crescita, negli ultimi due mesi ha accelerato. Mourinho vorrà vedere dei miglioramenti anche sul campo della potenziale prima in classifica».