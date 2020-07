De Rosa: “Inter, ridotta distanza con la Juventus. Conte? Un merito”

Geri De Rosa, giornalista, intervenuto in studio nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato della squadra nerazzurra. Il giornalista fa un bilancio sulla stagione della squadra guidata da Conte.

BILANCIO – Queste le parole di Geri De Rosa: «Voto alla stagione dell’Inter? Sufficienza piena. In una stagione del genere, con una pausa di tre mesi, non si può giudicare bene. I nerazzurri hanno ridotto la distanza dalla Juventus, non solo per la distanza in classifica ma anche per gioco ed efficacia. Conte ha un merito: ha tirato fuori dalla naftalina giocatori che sembravano finiti, vedi Candreva. Ha reso Brozovic un giocatore imprescindibile per la squadra, ha fatto un ottimo lavoro sui singoli. Secondo me non è ancora riuscito a trasmettere cattiveria alla squadra, che è una caratteristiche delle squadre del tecnico. Anche prima della pausa ha avuto dei momenti in cui è mancata la voglia di chiudere e aggredire l’avversario».