De Rosa: “Inter può cambiare faccia con Eriksen. Le avversarie…”

Geri De Rosa, presente negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’inserimento di Christian Eriksen nell’Inter dopo l’esordio del danese dal primo minuto a Udine. Secondo l’opinionista, il centrocampista ex Tottenham farà cambiare faccia ai nerazzurri

CAMBIARE FACCIA – Geri De Rosa ha parlato dell’esordio di Eriksen in nerazzurro e di cosa il danese può portare ad Antonio Conte: «Dobbiamo ancora vedere la sua vera versione, quello di Udine è una copia lontana dalla realtà ma è normale: ha giocato poco quest’anno e l’Inter scesa in campo era una squadra squilibrata viste le assenze. È comprensibile la sua prestazione, ma il danese darà diverse alternative a Conte. L’Inter potrà cambiare faccia con Eriksen e sarà un vantaggio per Conte, perché le squadre si sono un po’ adeguate al fatto che la squadra fosse sempre la stessa. I nerazzurri ora potranno cambiare più volte faccia».

Fonte: Sky Sport.