De Rosa: “Inter non una grande squadra! De Vrij e Skriniar irriconoscibili”

L’Inter non è una grande squadra, troppi punti persi e calciatori irriconoscibili. Questa l’analisi di Geri De Rosa, giornalista e telecronista di “Sky”, ospite della trasmissione “Pomeriggio Summertime”

ANALISI – Così Geri De Rosa: «L’Inter non è una grande squadra, è molto semplice. Ha grandi giocatori ma non è ancora una grande squadra. Una grande squadra, anche quando non è nella migliore condizione, ha l’istinto del killer che l’Inter non ha. Può succedere una partita in cui ti fai rimontare come col Sassuolo o col Bologna, all’Inter succede troppo spesso. Questo è un problema di mentalità non così semplice da risolvere. Non si risolve con una sola stagione di Antonio Conte, a maggior ragione in una stagione così con l’interruzione. Secondo me l’Inter è tra le squadre che si sono presentate alla ripresa nelle condizioni peggiori in alcuni uomini chiave. Stefan de Vrij e Milan Skriniar sono irriconoscibili, Lautaro Martinez non trova neanche il gol, anche Romelu Lukaku è sotto la sua condizione».