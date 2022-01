De Rosa: «Inter, Inzaghi attende controprova con il Liverpool! Sanchez…»

L’Inter, impegnata domani sera in Coppa Italia con l’Empoli, a febbraio se la vedrà non solo con Milan e Napoli in campionato ma anche con il Liverpool in Champions League. Geri De Rosa parla delle chance qualificazione dei nerazzurri di Inzaghi dagli studi di Sky Sport.

UNA GRANDE DOMANDA – L’Inter in Champions League sarà chiamata a una vera e proprio impresa contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Secondo Geri De Rosa, è la controprova di cui ha bisogno Simone Inzaghi e non solo: «Questa sarà la grande controprova che aspetta Inzaghi per vedere se le belle cose fatte finora si ripeteranno in Champions League, anche se la sfida sarà complicata visto l’avversario. L’andamento nel girone non è stato poi così convincente. Adesso però l’Inter è cresciuta tantissimo, ha ritrovato alcuni giocatori come per esempio Alexis Sanchez che attualmente è di livello Champions. Tutti stanno rendendo al massimo. Alessandro Bastoni è diventato per me uno dei migliori difensori d’Europa. Ora siamo tutti lì ad aspettare l’Inter tra febbraio e marzo, quando avrà una serie complicata di impegni. L’anno scorso si è detto che ha vinto il campionato approfittando dell’uscita dalla Champions League, io non sono d’accordo su questa cosa, mi sembrano più alibi per chi insegue, in riferimento alla scorsa stagione. Quest’anno è un’Inter nuova, con Inzaghi che deve dimostrare in Champions quello che ha fatto vedere in campionato ed è questa la grande domanda».