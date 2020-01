De Rosa: “Inter, difficile trovare dei difetti. Ma Conte rischia con l’Atalanta”

Geri De Rosa, telecronista di “Sky Sport”, ha detto la sua sul momento di forma dell’Inter di Antonio Conte, chiamata ad una super sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

CAMMINO – Il big match tra Inter e Atalanta potrebbe dire molto sul prosieguo del cammino dei nerazzurri verso lo scudetto. Geri De Rosa, noto telecronista di “Sky Sport”, ha parlato dello stato di forma della squadra di Antonio Conte in questi termini: «La difesa dell’Inter è una garanzia e infatti è la migliore della Serie A. Difficile trovare qualcosa di negativo nei nerazzurri, eccezion fatta per il discorso infortuni e i continui rumors di mercato. Leader dell’Inter? Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Il belga è un grande trascinatore. Il croato con Conte è diventato un calciatore di altissima caratura europea. Ha avuto un autunno e un inizio di inverno molto faticoso e dispendioso, dato che non ha una sua riserva, se non Stefano Sensi nel momento in cui arriva un’altra mezz’ala. De Vrij quest’anno ha quella leadership che gli mancava, Handanovic si fa sentire e ormai si è abituato alla fascia da capitano».

BIG MATCH – Chi rischia di più tra Inter e Juventus contro Roma e Atalanta? Geri De Rosa non ha dubbi: «Dico i nerazzurri, perché l’Atalanta è in una condizione strepitosa. Aveva una forma ottimale già prima delle vacanze, ma ora l’ha probabilmente migliorata. L’Inter gioca in casa ma per gli orobici non fa differenza. Con tre punti, l’Atalanta può superare il proprio record di punti nel girone d’andata».