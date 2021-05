Geri De Rosa, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte dopo lo scudetto numero 19 festeggiato ufficialmente ieri pomeriggio dopo l’ultima giornata di campionato.

IL FUTURO – Il giornalista Geri De Rosa spiega come è andata questa stagione e ipotizza sul futuro, al momento ancora non chiaro, del legame tra l’Inter e il suo allenatore Antonio Conte: «Non può bastare un anno. L’idea è proseguire, poi ci sono delle difficoltà, ma questa è una squadra che secondo me non ha tanto bisogno di rinforzi. Ci vuole qualche innesto, ma Conte ha costruito un gruppo solido che ha bisogno soltanto di essere allungato. Conte è andato anche contro le sue idee. Uno che parte con Arturo Vidal, lo vuole a tutti i costi, poi non fa marcia indietro e mette Christian Eriksen. Conte ha avuto l’umiltà di fare marcia indietro, soprattutto per uno come lui che la fama da duro. Da qui deve cominciare il dialogo per l’Inter del futuro, con le due parti che si avvicinano».

UNA NECESSITÀ – De Rosa sostiene che l’Inter dovrebbe trovare una valida alternativa al suo attaccante Romelu Lukaku: «Secondo me la crescita dell’Inter passa da una cosa non facilissima, trovare un’alternativa a Lukaku. Ieri vedevo Andrea Pinamonti che provava a giocare come Lukaku e Kevin Bonifazi lo anticipava continuamente. Sono pochissimi al mondo capaci di coprire il pallone come fa Lukaku. Quest’anno l’Inter ha perso in Coppa Italia o contro la Sampdoria quando Lukaku non c’era. Per crescere deve trovare un’alternativa nel gioco, Lukaku non è condizionante mentalmente come Zlatan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo, ma lo è tantissimo nel gioco».