De Rosa: «Inter bloccata in Europa. Sfortuna? Meglio con Atalanta»

Geri De Rosa, telecronista di Sky Sport, ha parlato della sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter, analizzando i possibili problemi della squadra di Inzaghi in Champions League. Per farlo ha preso in esame anche la partita di sabato contro l’Atalanta.

MENO BRILLANTI – Questa l’analisi di Geri De Rosa dopo Shakhtar Donetsk-Inter, sfida del Gruppo D della UEFA Champions League terminata 0-0: «Possiamo parlare di sfortuna, ma solo fino a un certo punto. L’Inter ha fatto meglio nella partita contro l’Atalanta, era più brillante. I nerazzurri in Champions League mi sembrano una squadra più bloccata che non riesce a giocare così sciolta cosi come gioca in campionato».