De Rosa: «Gosens ha pochi eguali in Europa! Caicedo unico in una cosa»

L’Inter ha piazzato due colpi in questo mercato di gennaio, vale a dire Gosens e Caicedo. Secondo Geri De Rosa, attualmente con il tedesco e Perisic la squadra nerazzurra ha i due migliori esterni di sinistra del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni dagli studi di Sky Sport 24.

RINFORZI CONSISTENTI – L’Inter d’ora in poi potrà contare su Robin Gosens e Felipe Caicedo. Secondo Geri De Rosa, l’acquisto del tedesco potrebbe escludere Ivan Perisic: «Secondo me sono acquisti indirizzati a questa stagione, forse Gosens ci fa pensare che il rinnovo di Perisic non sia cosi scontato. L’Inter attualmente ha i due migliori esterni di sinistra della Serie A. Gosens, per quello che ha fatto vedere con Atalanta e Germania, ha pochissimi eguali in Europa e Perisic è tra questi. La squadra si rinforza in maniera consistente, ha trovato secondo me come quinto attaccante Caicedo che è l’unico che può sostituire Edin Dzeko senza cambiare modo di giocare. Il fatto di avere uno così bravo a entrare negli ultimi 15 minuti e cambiare le partite può essere una soluzione importante».