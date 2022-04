De Rosa: «Correa, molta aspettativa. Inzaghi ha un problema ma fiducia Inter»

De Rosa è stato ospite nel pomeriggio di Sky Sport 24. Il giornalista parla di Correa, che dovrebbe essere il prescelto per sostituire Lautaro Martinez in Inter-Verona (vedi articolo), e di cosa deve sistemare Inzaghi per il finale di stagione.

RIPRENDERE LA CORSA! – Domani l’Inter giocherà col Verona col solo Lautaro Martinez assente (vedi articolo). Di questo ne parla Geri De Rosa: «Formazione tipo? Praticamente sì. C’è molta aspettativa su Joaquin Correa, che peraltro i primi due gol con l’Inter li ha segnati a Verona appena entrato in campo. Sembrava il preludio a una stagione fantastica, poi è stato sfortunato perché si è fatto male ed è stato fuori a lungo. Simone Inzaghi usa sempre gli stessi, magari qualche ricambio sulla fascia ma a sinistra Ivan Perisic prova sempre a farlo giocare in attesa che Robin Gosens torni a essere in condizione al 100%. In questa volata così intensa potrebbe essere un po’ un problema per l’Inter, che però dalla sua ha questa enorme iniezione di fiducia che la vittoria a Torino ha dato. La partita di domani non è affatto semplice per l’Inter, perché arriva una squadra senza nulla da perdere ed entusiasmo. Il Verona punta a qualche record e a togliersi soddisfazioni, per il suo atletismo e dinamismo può mettere in difficoltà l’Inter. Che non è ancora nel momento migliore».