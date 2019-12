De Rosa: “Conte ha allungato la rosa dell’Inter! Vidal pedina importante”

Geri De Rosa, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della stagione dell’Inter con attenzione particolare al testa a testa con la Juventus e al mercato, con Vidal al centro dei desideri del tecnico nerazzurro

ROSA ALLUNGATA – Geri De Rosa fa il punto sul momento dell’Inter: «Alla rosa manca qualche ricambio, l’Inter non è profonda come la Juve anche se grazie al lavoro di Conte ha trovato in panchina delle risorse preziose. Penso a Borja Valero e Biraghi, che ormai è un titolare. Conte attraverso le risorse interne ha allungato la propria rosa in un momento di difficoltà. A questa rosa manca uno scatto per essere una grande squadra già fatta e finita, lo si è visto nella partita contro il Barcellona. Gli uomini devono crescere a livello europeo, è una tappa della crescita».

VIDAL E CONTE – Per Geri De Rosa, dunque, ai nerazzurri manca qualocosa: «Conte e Marotta conoscono bene Vidal, se lo vogliono a tutti i costi sanno come frenare una certa esuberanza del giocatore. Pedina molto importante che andrebbe a inserirsi in un reparto in enorme difficoltà. La rosa dovrebbe essere allungata con 2 o 3 pedine. La sensazione è che la Juve abbia margini di miglioramenti, l’Inter sembra invece arrivata al suo massimo potenziale. Questo potrebbe far pensare che alla lunga la Juve abbia qualcosa in più. Ma la sosta può aiutare Conte».