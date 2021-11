De Rosa: «Barella non si trattiene mai e dà sempre tutto in campo»

Geri De Rosa, ospite all’interno degli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Barella e di come il giocatore dell’Inter sia fondamentale anche per la Nazionale di Roberto Mancini

FONDAMENTALE − De Rosa non ha dubbi sulle qualità del giocatore nerazzurro: «Nicolò Barella è fondamentale nel sistema di gioco di Roberto Mancini, ha il gol, ci prova sempre, si butta dentro. Non mi stupisce che giochi sul dolore, è così, non si trattiene, da sempre tutto. Barella ha l’esperienza per valutare anche i problemini fisici, sono fiducioso della sua prestazione di questa sera a Belfast contro l’Irlanda del Nord».