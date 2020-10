De Roon, niente Atalanta-Inter? Infortunio per lui: gli esami di oggi

Marten de Roon Atalanta

De Roon potrebbe saltare Atalanta-Inter, l’ultima partita prima della prossima sosta per le nazionali (domenica 8 novembre ore 15). Il centrocampista olandese si è infortunato sabato contro la Sampdoria e oggi ha svolto gli esami.

Marten de Roon ha un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Oggi il centrocampista dell’Atalanta ha svolto gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, e secondo Sky Sport resterà fuori fra le due e le tre settimane. Salterà, ovviamente, la partita di domani contro l’Ajax in Champions League, dove non è convocato. Sicuro assente anche a Crotone sabato e nella terza giornata di coppa contro il Liverpool, molto più no che sì per l’Inter. Considerati i tempi difficile che Gian Piero Gasperini lo rischi prima della sosta per le nazionali, facendo in modo che non sia convocato dall’Olanda. Lo stesso allenatore dei bergamaschi, oggi in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza del centrocampista e il valore della sua assenza. Per Atalanta-Inter dell’8 novembre ci sarà invece Pierluigi Gollini: il portiere titolare, operato in estate al ginocchio, oggi è stato convocato per la prima volta in stagione. Se de Roon è destinato a saltare il match della settima giornata di Serie A l’estremo difensore potrebbe debuttare proprio lì.