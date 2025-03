De Roon avvisa l’Inter: «Abbiamo lanciato un messaggio forte!»

De Roon parla in vista di Atalanta-Inter, dopo la vittoria roboante contro la Juventus a Torino per 4-0. L’olandese ha lanciato già la sfida alla Beneamata, definendola però la squadra più forte dell’intero campionato.

MESSAGGIO FORTE – Intercettato nel post partita da DAZN, Marten de Roon ha parlato al termine del match commentando in questo modo l’incredibile vittoria contro la Juventus. L’olandese ha risposto alla domanda sulla prossima partita contro l’Inter, che sarà l’ennesimo scontro diretto di questa stagione per la corsa scudetto. Le sue parole: «Vincere qua e fare partitone, creare così tanto, è incredibile. Possiamo vincere con tutte. Inter? Non riusciamo mai a vincere, soprattutto in casa stiamo faticando. Ma oggi messaggio forte, vogliamo dare continuità a questa prestazione. Dobbiamo prepararla bene perché è la squadra più forte del campionato». Il capitano dell’Atalanta anche oggi ha confermato di essere un giocatore molto importante. E contro la Beneamata ritroverà due suoi connazionali come Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Atalanta-Inter è in programma domenica 16 marzo al Gewiss Stadium. Occhio alle condizioni di Juan Cuadrado, che è uscito dopo la fine del primo tempo. La prima diagnosi c’è già stata e nelle prossime ore potrebbe fare anche gli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema.