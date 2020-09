De Roon: “Atalanta nella lotta Scudetto? Tante pretendenti! Inter…”

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a “Sky Sport” riguardo alle possibilità della squadra bergamasca. Nel lotto delle partecipanti allo Scudetto, secondo il giocatore, anche l’Inter.

OBIETTIVI E SPERANZE – Dopo una grande stagione che ha portato l’Atalanta a qualificarsi alla Champions League per il secondo anno di fila, a Bergamo si inizia a pensare ad alzare l’asticella. Intervistato da “Sky Sport”, il centrocampista olandese Marten de Roon ha parlato dei possibili obiettivi della squadra bergamasca, sottolineando come ci siano diverse compagini pronte a lottare per il titolo di campioni d’Italia. Ecco le sue parole: «Le squadre con cui dobbiamo giocarci lo Scudetto sono la Juventus, l’Inter, forse il Napoli. Tra tre/quattro mesi vedremo come siamo messi, se siamo in grado di ripetere l’anno dell’anno scorso vorrà dire che staremo facendo grandi cose».