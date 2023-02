De Rensis duro: «Lukaku? Tanto sovrappeso e pochi gol! Un anno buono in quattro»

L’avvocato De Rensis, esperto di diritto sportivo, se la prende con Lukaku per il suo rendimento non solo in questa stagione. Ospite di Sportitalia Mercato, ne contesta anche la forma fisica.

TROPPI CHILI – Romelu Lukaku potrebbe tornare titolare in Sampdoria-Inter lunedì alle 20.45 (vedi articolo). Una possibilità che non convince l’avvocato Antonio De Rensis: «Attenzione, perché quel signore lì lo vedo tanto sovrappeso e di gol molto pochi. Io l’ho detto a settembre, se vi ricordate. Il subentro di Lukaku nel derby? Non è entrato male, vero. Però ha fatto un anno buono negli ultimi quattro, quando c’era Antonio Conte. Prima e dopo zero».