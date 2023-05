De Ponti: «Fiorentina, vittoria contro l’Inter per invadere Roma»

Fiorentina-Inter in finale di Coppa Italia ha fatto riempire Roma di tifosi tanto viola, quanto nerazzurri. Il giornalista Roberto De Ponti ha riferito che i tifosi fiorentini non attendono altro se non invadere la Capitale per festeggiare. Le sue parole a Radio 24.

STATO D’ANIMO − Il giornalista e scrittore Roberto De Ponti, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della finale di Coppa Italia che si giocherà tra Fiorentina e Inter tra poche ore (vedi articolo): «L’attesa è spasmodica. Sono 25mila fiorentini che si sono messi in macchina per Roma. Tutta la città avrà, in zone nevralgiche, ci saranno 8 maxi-schermi. Aspettano solo di vincere per invadere la città. Sarà più facile vincere la Conference League che la Coppa Italia. Mentre la Champions League diventerà più importante per l’Inter se perderà stasera, ma Simone Inzaghi ha pochi rivali per le partite secche».