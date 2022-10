De Pauli (CdS): «Inter, attenzione a una variante di Xavi! Test Barcellona»

Inter e Barcellona si sfideranno stasera a San Siro alle ore 21 nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime sui nerazzurri). Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport, mette in guardia sul possibile assetto tattico dei blaugrana. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva

NUOVA SQUADRA – Inter e Barcellona si sfidano stasera a San Siro alle ore 21. Andrea De Pauli parla del nuovo Barcellona di Xavi Hernandez: «Il Barcellona ha venduto futuri attivi, ha fatto questa scelta rischiosa portando avanti una sontuosa campagna acquisti anche perché si è assicurata Lewandowski. Ha completato la squadra, Laporta ha accontentato Xavi in tutto e per tutto. Forse non è il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar ma comunque un Barcellona lontanissimo da quello dell’anno scorso. È una squadra completa che segna molto e subisce poco. In Europa ha incassato tre gol e penso sia un grande test stasera per il Barcellona perché va in un grande scenario come San Siro. Secondo me deve crescere a livello di mentalità che forse è il problema che ha anche ha l’Inter in questo momento. A tratti gioca anche bene ma poi alla prima difficoltà si perde. Penso sia una sfida equilibrata ma con il Barcellona che parte con un morale diverso».

VARIANTE – De Pauli va poi nel dettaglio: «Il terzetto titolare a centrocampo continua ad essere composto da Busquets, Pedri e Gavi. Attenzione però all’assetto di stasera perché Xavi, che spesso ha fatto riferimento ai due attaccanti dell’Inter, potrebbe schierare Marcos Alonso che partirebbe dalla sinistra per poi accentrarsi un poco di più con Garcia e Christensen e Sergi Roberto che salirebbe un po’, quindi potrebbe essere una difesa a 3 che non è una novità assoluta per il Barcellona. Partiranno con quattro ma con questa variante in corso per provare a bloccare gli attaccanti dell’Inter».

ASSENZE – De Pauli chiude parlando dei precedenti tra le due squadre: «L’ultima partita tra Inter e Barcellona è stata crudele perché un Barcellona già qualificato andò a vincere e ad eliminare l’Inter. Poi rimane il ricordo indelebile dell’Inter di Mourinho. Xavi c’era, ieri ha ricordato anche il famoso vulcano, poi la partita la vinse molto bene l’Inter (vedi articolo). Per la partita sarà importante vedere quali assenze peseranno di più. Il Barcellona è messo maluccio in difesa finora impermeabile ma le assenze potrebbero creare qualche problema contro una squadra fisica come l’Inter».