De Paul, messaggio all’Inter: «Sarebbe bello giocare con Lautaro Martinez»

De Paul ha rilasciato una lunga intervista al giornalista argentino Federico Bulos. Il centrocampista dell’Udinese, che sei giorni fa ha giocato contro l’Inter, è uno dei nomi discussi per il mercato dei nerazzurri. E ha due preferenze su passato e presente: Milito e Lautaro Martinez.

LEGAME APERTO – Rodrigo de Paul si è affermato al Racing, squadra che ha formato anche due illustri attaccanti dell’Inter. Con entrambi ha un ottimo rapporto: «Fra poco sono cinque anni da quando si è ritirato Diego Milito, un grande. Quando il Racing è diventato campione aveva fatto un gesto molto carino nei miei confronti. Era la sua festa, ma mi aveva dato una targa a centrocampo per tutto quello a cui avevo rinunciato per tornare al Racing dal Valencia. Per me fu una cosa incredibile. Ho avuto un gran rapporto con molti compagni al Racing, fra cui i ragazzi giovani che c’erano nel mio periodo come Lautaro Martinez. Sarebbe bello giocare con lui».