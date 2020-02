De Paul: “Inter da Scudetto, Conte un top. Sul mio futuro…”

Intervistato in esclusiva da “Tuttosport” oggi in edicola, Rodrigo De Paul ha parlato dei suoi progetti per il futuro e dell’Inter – squadra a cui spesso è stato accostato – dopo la partita persa domenica sera per 0-2 alla Dacia Arena.

PROGETTI PER IL FUTURO – Spesso al centro delle notizie di mercato, Rodrigo De Paul ha voluto fare chiarezza sul suo futuro e su ciò che vorrà fare al termine della stagione: «Ormai è da un paio di anni che durante il mercato vedo spesso il mio nome in prima pagina. All’inizio era difficile, adesso gestisco meglio la situazione e le prese in giro dei miei compagni che arrivano con i giornali e mi dicono dove mi hanno venduto. I miei progetti per il futuro sono quelli di tornare a giocare la Champions League. L’ho già fatto a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio anche andare a un Mondiale. Poi, in estate, finita la stagione parleremo di tutto il resto».

DA SCUDETTO – Dopo la sfida di domenica sera persa per 0-2 contro i nerazzurri, Rodrigo De Paul si è fatto un’idea precisa sulle possibilità dei milanesi di giocarsela fino alla fine per lo Scudetto: «L’Inter vista da vicino è da Scudetto. Innanzitutto perché hanno un top allenatore, nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà visto che Gotti è bravo a preparare le partite. Nel secondo tempo però Conte ha cambiato un paio di cose e loro hanno cambiato passo. Anche se era la classica partita che sarebbe stata decisa da un episodio, cosa che è poi successa. Penso che l’Inter lotterà fino in fondo, ma la Juventus è abituata a stare lì e non sarà facile batterla».