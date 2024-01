De Paola: «Supercoppa? Sto con Sarri. Finalissima non ha appeal»

De Paola ha commentato la scelta della Lega di andare in Arabia per disputare la Supercoppa a quattro squadre. L’Inter in campo venerdì.

NON NE VALE LA PENA − Paolo De Paola a Tmw Radio condivide le parole di Maurizio Sarri sulla Supercoppa: «Mi spiace dare ragione a Sarri perché spesso sbaglia, ma su questo tema sono in totale accordo. Questa partita è stata sballottata perché le squadre che si dovrebbero affrontare nella finalissima non entusiasmano il popolo internazionale. E per questo viene fatta la Supercoppa a quattro squadre. Vale la pena fare questi trasferimenti e modificare così tanto il calendario, con viaggi e cambio di temperature, per non ottenere un ritorno mediatico? Non ne vale la pena. La formula è sbagliata». L’evento si svolgerà dal 18 al 22 gennaio, la prima semifinale è Napoli-Fiorentina; la seconda Inter-Lazio.