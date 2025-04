De Paola: «Serve Inter operaia e cattiva! C’è un calo mentale»

L’Inter ha perso le ultime due partite e domani contro la Roma si gioca la lotta per lo scudetto. Paolo De Paola ha detto la sua sul match di San Siro da TMW Radio.

MATCH – Paolo De Paola ha detto la sua sulla partita tra Inter e Roma: «E’ una chiamata, l’ultima, per la Champions per la Roma. nessuna dopo l’inizio di campionato pensava che la Roma potesse lottare per questo obiettivo, anche grazie a Ranieri può farlo. E’ una chiamata anche per l’Inter, ma per i giocatori. In campionato sono nella palude, forse psicologica. Gli si offre sempre un alibi fisico a chi lotta su tre fronti, ma se vuoi esserlo devi essere bravo a gestirti. E’ venuta un po’ meno nei rincalzi l’Inter, Bisseck ad esempio è stato protagonista degli ultimi due ko. L’ingresso col Bologna e il gol, ma anche in occasione della prima rete di Jovic in Coppa Italia col Milan sono due errori gravi. Credo però che il calo sia solo mentale e non fisico dell’Inter. Che Inter aspettarci ora? Operaia e cattiva, perché dopo questi due stop i giocatori, derisi su tutti i social, devono dare un segnale forte. Tutti stanno parlando di zero tituli, quindi serve battersi con il sangue agli occhi per smentire tutto. Queste due sconfitte già da sole devono ricaricare la squadra»