De Paola: «La Serie A merita rispetto, Brozovic è centrale nella Croazia»

Il giornalista ed ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola ha parlato del livello generale della Serie A su Sportitalia. Per fare un esempio in favore del campionato italiano, è stato citato proprio Marcelo Brozovic, il centrocampista dell’Inter.

RISPETTO – Paolo De Paola ha parlato dagli studi di Sportitalia del rendimento dei calciatori di Serie A ai Mondiali. Il giornalista precisamente ha detto: «La Serie A merita rispetto, non è un campionato di basso livello. Noi abbiamo calciatori di alto livello, come Giroud che ha segnato 4 gol ai Mondiali. Anche Marcelo Brozovic è il perno del centrocampo della Croazia, nonostante la presenza di Mateo Kovacic e Luka Modric».