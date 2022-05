De Paola: «Scudetto, Sassuolo capace di sorprendere. Sarei prudente»

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, sullo scudetto tra Inter e Milan che si giocherà all’ultima giornata.

EPILOGO – Queste le parole, ospite dell’editoriale di TMW Radio, da parte di Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, sullo scudetto tra Inter e Milan che si deciderà all’ultima giornata. «Come andrà a finire? Un epilogo a sorpresa me lo posso aspettare. Il Sassuolo può fare di tutto, prendere 6 gol dal Napoli o vincere partite impossibili. Ha nelle sue corde la capacità di sorprendere. Sarei prudente, poi la storia insegna».

DOPPIO RISULTATO – De Paola sul doppio risultato a disposizione per il Milan. «Sì ma il doppio risultato può essere difficile da gestire. Può condizionare una squadra abituata ad attaccare dal primo all’ultimo minuto, con pressing alto e intensità. Il Milan deve giocare per vincere, non deve pensare al pareggio, altrimenti rischia».